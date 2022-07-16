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«Летняя жара». Тренер Медведева опубликовал забавные фото Даниила с командой

«Летняя жара». Тренер Медведева опубликовал забавные фото Даниила с командой
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Жиль Сервара, тренер чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, опубликовал в социальных сетях фото с подопечным и остальными членами штаба теннисиста.

«Летняя жара», — подписал забавные фото Сервара.

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Фото: из личного архива Жиля Сервара

Медведев с командой готовится к американской серии турниров на хардовом покрытии, в том числе к US Open – 2022, где Даниил будет защищать титул.

Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

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