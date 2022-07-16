Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Даниил Медведев готовится к американской серии турниров

Видео: Даниил Медведев готовится к американской серии турниров
Комментарии

Эрик Эрнандес, тренер-физиотерапевт чемпиона US Open – 2021, первой ракетки мира россиянина Даниила Медведева, показал, как подопечный тренируется перед началом сезона на харде.

«Летняя атмосфера перед американским туром: Мексика – Канада – США. Тяжёлая работа под солнцем», — написал Эрнандес в социальных сетях.

В начале августа Медведев выступит на турнире категории ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика). После этого Даниил, предположительно, сыграет на «Мастерсах» в Монреале (Канада) и Цинциннати (США). После них начнётся US Open – 2022, где Медведеву предстоит защита титула.

Напомним, Медведев был вынужден пропустить Уимблдон-2022, так как Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) приняла решение отстранить российских и белорусских игроков, несмотря на то что это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, разрешающих спортсменам выступать в нейтральном статусе. В ответ Уимблдон был лишён рейтинговых очков.

Рассекал волны и получал медпомощь от Швайнштайгера. Медведев эффектно пропускает Уимблдон Рассекал волны и получал медпомощь от Швайнштайгера. Медведев эффектно пропускает Уимблдон
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022