«Моя любовь к тебе бесконечна!» Свитолина поздравила Монфиса с годовщиной их свадьбы
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Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила супруга, французского теннисиста Гаэля Монфиса, с годовщиной их свадьбы.
Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Об отношениях Элины и Гаэля общественности впервые стало известно в январе 2019 года.
«С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь», — написала Свитолина в своих социальных сетях.
Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка.
Рекомендуем к просмотру видео: «История любви Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса»
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