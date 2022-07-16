«Моя любовь к тебе бесконечна!» Свитолина поздравила Монфиса с годовщиной их свадьбы

Бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина трогательно поздравила супруга, французского теннисиста Гаэля Монфиса, с годовщиной их свадьбы.

Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Об отношениях Элины и Гаэля общественности впервые стало известно в январе 2019 года.

«С годовщиной, моя любовь! Моя любовь к тебе бесконечна! За нашу счастливую жизнь», — написала Свитолина в своих социальных сетях.

Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка.

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