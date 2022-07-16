Новак Джокович — о завершении карьеры: в моей команде это запретная тема

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, когда планирует завершать карьеру. В мае Новаку исполнилось 35 лет.

«Я не ставлю себе рамки, сколько буду профессионально играть. Я не хочу их ставить – и не хочу, чтобы кто-то мне их навязывал. Все в моей команде знают, что это запретная тема. Нельзя спрашивать меня, сколько я ещё буду играть, или навязывать мне своё мнение. Я волен сам принимать решения. И, конечно, нужно продолжать – особенно если я смогу выигрывать «Шлемы», — приводит слова Джоковича Sport Klub.

Ранее Джокович выиграл Уимблдон-2022, в финале одолев австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Несмотря на победу, Новак упал на седьмую строчку рейтинга ATP, так как Уимблдонский турнир лишили очков из-за отстранения россиян и белорусов.