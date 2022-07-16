20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что является самым большим испытанием для его характера.

«Как я могу быть самим собой? Это самое большое испытание для моего характера. Как я справляюсь с людьми, которые спрашивают меня, каково это — быть богатым, или что я собираюсь делать со своими призовыми деньгами. Как я справляюсь с путешествиями, со знаменитостью и богатством?



Легко, когда ты сидишь дома на диване. На этой планете много знаменитостей, я не единственный. И не единственный хороший теннисист. Для меня в этом нет ничего необычного, но, когда ты выходишь на улицу, становится намного труднее. Пресса также создает определённый образ, и иногда приходится оправдывать другие ожидания. Они хотят, чтобы ты был супергероем», — приводит слова Федерера Tennis World USA.