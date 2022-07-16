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Федерер рассказал, что является самым большим испытанием для его характера

Федерер рассказал, что является самым большим испытанием для его характера
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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, что является самым большим испытанием для его характера.

«Как я могу быть самим собой? Это самое большое испытание для моего характера. Как я справляюсь с людьми, которые спрашивают меня, каково это — быть богатым, или что я собираюсь делать со своими призовыми деньгами. Как я справляюсь с путешествиями, со знаменитостью и богатством?

Легко, когда ты сидишь дома на диване. На этой планете много знаменитостей, я не единственный. И не единственный хороший теннисист. Для меня в этом нет ничего необычного, но, когда ты выходишь на улицу, становится намного труднее. Пресса также создает определённый образ, и иногда приходится оправдывать другие ожидания. Они хотят, чтобы ты был супергероем», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

«Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона «Я скучаю по Роджеру. Все скучают по нему». Как Федерер стал королём Уимблдона
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