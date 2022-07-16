Карреньо-Буста уступил в полуфинале грунтового турнира в Бостаде

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста (18-й в рейтинге ATP) уступил в полуфинале грунтового турнира в Бостаде (Швеция) аргентинцу Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP). Матч закончился со счётом 3:6, 2:6.



Соперники провели на корте 1 час 17 минут. Пабло Карреньо-Буста выполнил две подачи навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Его соперник ни разу не сделал эйс, однажды допустил двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира аргентинский теннисист сразится с победителем матча, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с соотечественником Серундоло — Себастьяном Баэсом.

Призовой фонд соревнований составляет более € 534 тыс.