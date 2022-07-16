Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Бостаде

Сегодня, 16 июля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом за выход в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 15:40 мск.
Победитель данного противостояния сразится за титул с аргентинцем Франсиско Серундоло.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Бостаде.
Рублёв ранее никогда не встречался с Баэсом на уровне ATP. 21-летний Себастьян в данный момент занимает 34-ю позицию в рейтинге ATP, что является его лучшим результатом. Высоко подняться в табеле ему позволила победа на грунтовом турнире ATP-250 в Эшториле (Португалия).
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