Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Бостаде

Андрей Рублёв — Себастьян Баэс: текстовая онлайн-трансляция полуфинала турнира в Бостаде
Комментарии

Сегодня, 16 июля, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв сразится с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом за выход в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). Поединок поставлен вторым запуском на Центральном корте и начнётся приблизительно в 15:40 мск.

Победитель данного противостояния сразится за титул с аргентинцем Франсиско Серундоло.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв – Себастьян Баэс в полуфинале турнира в Бостаде.

Рублёв ранее никогда не встречался с Баэсом на уровне ATP. 21-летний Себастьян в данный момент занимает 34-ю позицию в рейтинге ATP, что является его лучшим результатом. Высоко подняться в табеле ему позволила победа на грунтовом турнире ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Мафия, подставные игроки, слив матчей. Почему в теннисе процветают договорняки Мафия, подставные игроки, слив матчей. Почему в теннисе процветают договорняки
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022