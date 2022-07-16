Прошла жеребьёвка турнира в Гамбурге, где сыграют Касаткина, Контавейт, Грачёва и Потапова

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 17 по 23 июля.

Возглавила посев соревнований вторая ракетка мира, представительница Эстонии Анетт Контавейт. В первом круге её соперницей станет Ирина Бара из Румынии. Второй номер посева получила российская теннисистка Дарья Касаткина (12-й номер рейтинга). На старте соревнований Касаткина встретится с Катержиной Синяковой из Чехии.

В основную сетку соревнований также попали россиянки Варвара Грачёва (6), Анастасия Потапова и Анна Калинская. Грачёва и Потапова между собой разыграют путёвку во второй круг, а Калинскую ждёт поединок с полькой Магдаленой Фрех.

Призовой фонд соревнований составил более € 200 тыс. Их действующей чемпионкой является румынка Елена-Габриэла Русе.