Андрей Рублёв не сумел выйти в финал грунтового турнира в Бостаде

Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, не сумел выйти в финал грунтового турнира в Бостаде (Швеция), уступив в 1/2 аргентинцу Себастьяну Баэсу (34-й в рейтинге ATP). Матч закончился со счётом 2:6, 4:6.



Соперники провели на корте 1 час 16 минут. Андрей Рублёв не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Себастьян Баэс однажды сделал эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.



В финале турнира аргентинский теннисист сразится со своим соотечественником — Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP), который в полуфинале одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Буста.



Призовой фонд соревнований составляет более € 534 тыс.

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