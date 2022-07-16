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Андрей Рублёв не сумел выйти в финал грунтового турнира в Бостаде

Андрей Рублёв не сумел выйти в финал грунтового турнира в Бостаде
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Российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий 8-е место в рейтинге ATP, не сумел выйти в финал грунтового турнира в Бостаде (Швеция), уступив в 1/2 аргентинцу Себастьяну Баэсу (34-й в рейтинге ATP). Матч закончился со счётом 2:6, 4:6.

Соперники провели на корте 1 час 16 минут. Андрей Рублёв не выполнил ни одной подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Себастьян Баэс однажды сделал эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми.

В финале турнира аргентинский теннисист сразится со своим соотечественником — Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP), который в полуфинале одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Буста.

Призовой фонд соревнований составляет более € 534 тыс.

Бостад. 1/2 финала
16 июля 2022, суббота. 15:45 МСК
Себастьян Баэс
34
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		4  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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