Женская теннисная ассоциация поздравила Марию Шарапову с рождением ребёнка

Женская теннисная ассоциация (WTA) на официальной странице в «Твиттере» поздравила экс-первую ракетку мира российскую теннисистку Марию Шарапову с рождением ребёнка. Первенца назвали Теодором.
«Приветствуем Теодора в этом мире! Поздравляем, Мария!» — говорится в сообщении.
Напомним, вчера, 15 июля, Шарапова объявила в своих социальных сетях о том, что стала мамой, и выложила фотографию с ребёнком. Бывшая теннисистка уточнила, что Теодор родился 1 июля.
За свою долгую карьеру Шарапова выиграла 39 титулов под эгидой WTA, 36 из которых были завоёваны в одиночном разряде, включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Кроме того, в 2008 году россиянка одержала победу на Кубке Федерации (2008), а в 2015 году стала финалисткой турнира. Шарапова — серебряная призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, а также финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.
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