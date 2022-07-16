«Маша, поздравляем!» Веснина высказалась о рождении ребёнка у Шараповой

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, победительница трёх турниров WTA Елена Веснина прокомментировала пост бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой в одной из её социальных сетей о рождении ребёнка.

«Маша, поздравляем!» — говорится в сообщении.



Вчера, 15 июля, 35-летняя Шарапова в своих социальных сетях рассказала, что стала мамой, выложив совместное фото с сыном Теодором. Экс-теннисистка сообщила, что ребёнок родился 1 июля.



Напомним, за карьеру Шарапова одержала победу на 39 турнирах под эгидой WTA, 36 из которых — в одиночном разряде (пять трофеев на «Шлемах», ещё один — на Итоговом чемпионате WTA (2004)). На счету 35-летней Весниной три победы в 10 финалах турниров WTA в одиночном разряде.