130-я ракетка Пера обыграла Анну Бондарь и вышла в финал грунтового турнира в Будапеште
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Американская теннисистка Бернарда Пера (130-я в рейтинге WTA) уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), победив представительницу Венгрии Анну Бондарь (53-я в рейтинге WTA).
27-летняя Пера одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Длительность матча составила 1 час 35 минут. На счету американской теннисистки два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из 15 возможных. Представительница Венгрии совершила две двойные ошибки, кроме того, на её счету четыре эйса и два из четырёх брейк-пойнтов.
В финале Пера встретится с Александрой Крунич (105-я в рейтинге WTA) из Сербии. Призовой фонд турнира составил € 203 024. Решающий матч турнира состоится 17 июля.
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