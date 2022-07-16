130-я ракетка Пера обыграла Анну Бондарь и вышла в финал грунтового турнира в Будапеште

Американская теннисистка Бернарда Пера (130-я в рейтинге WTA) уверенно вышла в финал грунтового турнира категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), победив представительницу Венгрии Анну Бондарь (53-я в рейтинге WTA).



27-летняя Пера одержала победу со счётом 6:3, 6:4. Длительность матча составила 1 час 35 минут. На счету американской теннисистки два эйса, три двойные ошибки, пять реализованных брейк-пойнтов из 15 возможных. Представительница Венгрии совершила две двойные ошибки, кроме того, на её счету четыре эйса и два из четырёх брейк-пойнтов.



В финале Пера встретится с Александрой Крунич (105-я в рейтинге WTA) из Сербии. Призовой фонд турнира составил € 203 024. Решающий матч турнира состоится 17 июля.