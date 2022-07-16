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Баэс, обыгравший Рублёва, впервые в карьере нанёс поражение сопернику из топ-10

Баэс, обыгравший Рублёва, впервые в карьере нанёс поражение сопернику из топ-10
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Аргентинский теннисист Себастьян Баэс впервые в карьере сумел обыграть соперника из топ-10 мирового рейтинга. Баэс в полуфинале турнира в Бостаде (Швеция) обыграл россиянина Андрея Рублёва. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4.

21-летний аргентинец ранее трижды играл с соперниками из топ-10. Он уступил греку Стефаносу Циципасу и дважды — немцу Александру Звереву. Баэс уже в третий раз в сезоне вышел в финал турниров ATP. Аргентинец ранее выиграл турнир в Эшториле (Португалия).

В финале турнира аргентинский теннисист сразится со своим соотечественником — Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP), который в полуфинале одержал победу над испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Призовой фонд соревнований составляет более € 534 тыс.

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