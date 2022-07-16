Доминик Тим рассказал о своём прогрессе после вылета с турнира в Бостаде

Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция). В четвертьфинале он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 2:6, 7:6, 4:6.



«Этот матч был очень полезен для моего дальнейшего прогресса. Мне удалось здорово прибавить по сравнению с предыдущей неделей. Просто день и ночь, я совершил огромный шаг вперёд.



В трёх сетах я был немного слабее. Зачастую неудачно подавал. Баэс заслужил победу, но я смог упорно бороться», — цитирует Тима Tennisnet.



Австрийский теннисист постепенно набирает форму после длительной паузы, связанной с травмой локтя.

Отметим, что Баэс в итоге вышел в финал соревнований. В полуфинале турнира он обыграл россиянина Андрея Рублёва.