Доминик Тим рассказал о своём прогрессе после вылета с турнира в Бостаде
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Бывшая третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал поражение в четвертьфинале турнира в Бостаде (Швеция). В четвертьфинале он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу со счётом 2:6, 7:6, 4:6.
«Этот матч был очень полезен для моего дальнейшего прогресса. Мне удалось здорово прибавить по сравнению с предыдущей неделей. Просто день и ночь, я совершил огромный шаг вперёд.
В трёх сетах я был немного слабее. Зачастую неудачно подавал. Баэс заслужил победу, но я смог упорно бороться», — цитирует Тима Tennisnet.
Австрийский теннисист постепенно набирает форму после длительной паузы, связанной с травмой локтя.
Отметим, что Баэс в итоге вышел в финал соревнований. В полуфинале турнира он обыграл россиянина Андрея Рублёва.
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