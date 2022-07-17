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Маррей назвал условие, при котором продолжит карьеру

Маррей назвал условие, при котором продолжит карьеру
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Шотландский теннисист Энди Маррей после вылета с турнира в Ньюпорте (США) ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Маррей дошёл до четвертьфинала, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику.

«Поражение было разочаровывающим. Но я хочу продолжать прогрессировать. Если я буду видеть прогресс, то продолжу играть.

Во время всего сезона на траве были хорошие моменты и тяжёлые. Этот матч и поражение на Уимблдоне были разочаровывающими, неприятными. В то же время у меня были отличные победы на турнире в Штутгарте.

В общем, есть взлёты и падения. Но я вижу небольшой прогресс. И я постараюсь продолжать в том же духе», — цитирует Маррея TennisHead.

Ранее Маррей сообщил, что намеревается подготовиться к US Open.

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