Маррей назвал условие, при котором продолжит карьеру

Шотландский теннисист Энди Маррей после вылета с турнира в Ньюпорте (США) ответил на вопрос о возможном завершении карьеры. Маррей дошёл до четвертьфинала, где уступил представителю Казахстана Александру Бублику.



«Поражение было разочаровывающим. Но я хочу продолжать прогрессировать. Если я буду видеть прогресс, то продолжу играть.



Во время всего сезона на траве были хорошие моменты и тяжёлые. Этот матч и поражение на Уимблдоне были разочаровывающими, неприятными. В то же время у меня были отличные победы на турнире в Штутгарте.



В общем, есть взлёты и падения. Но я вижу небольшой прогресс. И я постараюсь продолжать в том же духе», — цитирует Маррея TennisHead.

Ранее Маррей сообщил, что намеревается подготовиться к US Open.