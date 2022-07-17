Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«С днём рождения, папа медвежонка». Мария Шарапова трогательно поздравила жениха

«С днём рождения, папа медвежонка». Мария Шарапова трогательно поздравила жениха
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова трогательно поздравила жениха, британского миллионера Алекса Гилкса, с днём рождения. Вчера, 17 июля, ему исполнилось 43 года.

Шарапова опубликовала милое фото Гилкса с их новорождённым сыном Теодором. «С днём рождения, папа медвежонка (использовала эмодзи)», — написала Мария.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

35-летняя Мария впервые стала мамой 1 июля. 15 июля она сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.

Дружба с принцами и давняя любовь к России. Что известно об отце ребёнка Шараповой? Дружба с принцами и давняя любовь к России. Что известно об отце ребёнка Шараповой?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022