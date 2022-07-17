«С днём рождения, папа медвежонка». Мария Шарапова трогательно поздравила жениха

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова трогательно поздравила жениха, британского миллионера Алекса Гилкса, с днём рождения. Вчера, 17 июля, ему исполнилось 43 года.
Шарапова опубликовала милое фото Гилкса с их новорождённым сыном Теодором. «С днём рождения, папа медвежонка (использовала эмодзи)», — написала Мария.
Фото: из личного архива Марии Шараповой
35-летняя Мария впервые стала мамой 1 июля. 15 июля она сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
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