«С днём рождения, папа медвежонка». Мария Шарапова трогательно поздравила жениха

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова трогательно поздравила жениха, британского миллионера Алекса Гилкса, с днём рождения. Вчера, 17 июля, ему исполнилось 43 года.

Шарапова опубликовала милое фото Гилкса с их новорождённым сыном Теодором. «С днём рождения, папа медвежонка (использовала эмодзи)», — написала Мария.

Фото: из личного архива Марии Шараповой

35-летняя Мария впервые стала мамой 1 июля. 15 июля она сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.