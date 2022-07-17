Монфис — Свитолиной: ты сделала меня лучше, полюбив таким, какой я есть

Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис трогательно поздравил супругу, украинку Элину Свитолину, с годовщиной свадьбы.
Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Об отношениях Элины и Гаэля общественности впервые стало известно в январе 2019 года.
«Ты сделала меня лучше, полюбив меня таким, какой я есть. Спасибо за то, что ты всегда рядом. С годовщиной свадьбы», — подписал совместные снимки Монфис, добавив эмодзи «сердце».
Свитолина отреагировала на пост с помощью эмодзи «сердце» и «два пазла».
Фото: из личного архива Гаэля Монфиса
Фото: из личного архива Гаэля Монфиса
Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка. Они впервые станут родителями.
- 17 июля 2022
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18
-
00:43
-
00:33
-
00:18
- 15 июля 2022
-
23:56