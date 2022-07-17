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Монфис — Свитолиной: ты сделала меня лучше, полюбив таким, какой я есть

Монфис — Свитолиной: ты сделала меня лучше, полюбив таким, какой я есть
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Бывшая шестая ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис трогательно поздравил супругу, украинку Элину Свитолину, с годовщиной свадьбы.

Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы. Об отношениях Элины и Гаэля общественности впервые стало известно в январе 2019 года.

«Ты сделала меня лучше, полюбив меня таким, какой я есть. Спасибо за то, что ты всегда рядом. С годовщиной свадьбы», — подписал совместные снимки Монфис, добавив эмодзи «сердце».

Свитолина отреагировала на пост с помощью эмодзи «сердце» и «два пазла».

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

Фото: из личного архива Гаэля Монфиса

Напомним, 15 мая Монфис и Свитолина объявили, что в октябре у них родится дочка. Они впервые станут родителями.

«Встретились и уже не смогли расстаться». На кого будет похожа дочка Свитолиной и Монфиса? «Встретились и уже не смогли расстаться». На кого будет похожа дочка Свитолиной и Монфиса?
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