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Британский журналист заявил, что Джокович не заслуживает ни копейки призовых от Уимблдона

Британский журналист заявил, что Джокович не заслуживает ни копейки призовых от Уимблдона
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Британский журналист Бенджамин Баттерворт обратился к бывшей первой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу, попросив его отказаться от денег, заработанных на Уимблдоне-2022. Он также заявил, что Новак не заслуживает призовых денег, заработанных на этом турнире.

«Джокович не заслуживает ни копейки призовых денег от Уимблдона. Если бы все мы приняли эгоистичное решение отказаться от вакцинации против COVID-19, как сделал он, теннисных турниров не было бы. Он не проявил ни малейшего уважения к своим коллегам-соперникам и поклонникам тенниса.

Новак должен пожертвовать свой выигрыш в £ 2 млн, полученный на Уимблдоне, благотворительным организациям, помогающим людям с длительной формой COVID-19, или семьям тех, кто умер после отказа от вакцины. Это показало бы, что он серьёзно настроен и готов исправиться», — написал Баттерворт в своих социальных сетях.

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