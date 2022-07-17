Прошла жеребьёвка грунтового турнира в Гштааде, где сыграют Рууд, Берреттини и Тим

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который пройдёт с 18 по 24 июля.
Возглавил сетку соревнований пятая ракетка мира, финалист «Ролан Гаррос» — 2022 норвежец Каспер Рууд. Действующий чемпион начнёт борьбу за титул со второго круга, где его соперником станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Иржи Легечка (Чехия).
Второй номер посева – у итальянца Маттео Берреттини. Напомним, Берреттини пропустил Уимблдон-2022, так как сдал положительный тест на коронавирус. Соревнования в Гштааде станут для него первыми после болезни. В стартовом для себя матче Маттео сыграет либо с Ришаром Гаске (Франция), либо с Роберто Карбальес-Баэной (Испания).
Российские теннисисты не заявились в основную сетку турнира.
Интересные противостояния первого круга Гштаада:
Юго Гастон (Франция, 7) – Доминик Тим (Австрия);
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Микаэль Имер (Швеция).
- 17 июля 2022
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18
-
00:43