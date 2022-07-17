Прошла жеребьёвка грунтового турнира в Гштааде, где сыграют Рууд, Берреттини и Тим

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который пройдёт с 18 по 24 июля.

Возглавил сетку соревнований пятая ракетка мира, финалист «Ролан Гаррос» — 2022 норвежец Каспер Рууд. Действующий чемпион начнёт борьбу за титул со второго круга, где его соперником станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) – Иржи Легечка (Чехия).

Второй номер посева – у итальянца Маттео Берреттини. Напомним, Берреттини пропустил Уимблдон-2022, так как сдал положительный тест на коронавирус. Соревнования в Гштааде станут для него первыми после болезни. В стартовом для себя матче Маттео сыграет либо с Ришаром Гаске (Франция), либо с Роберто Карбальес-Баэной (Испания).

Российские теннисисты не заявились в основную сетку турнира.

Интересные противостояния первого круга Гштаада:

Юго Гастон (Франция, 7) – Доминик Тим (Австрия);

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Микаэль Имер (Швеция).