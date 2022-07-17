«Утренний стретчинг с женой». Карен Хачанов опубликовал забавное фото

27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал забавное фото с женой Вероникой в социальных сетях.

«Утренний стретчинг с женой», — подписал фото Хачанов, добавив эмодзи «лицо в сердечках».

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Хачанов, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустил Уимблдон 2022 года вследствие отстранения. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с баном россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA.

Сейчас Хачанов готовится к выступлению на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 июля. В первом раунде пятый сеяный Хачанов встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

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