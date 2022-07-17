«Утренний стретчинг с женой». Карен Хачанов опубликовал забавное фото

27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал забавное фото с женой Вероникой в социальных сетях.
«Утренний стретчинг с женой», — подписал фото Хачанов, добавив эмодзи «лицо в сердечках».
Фото: из личного архива Карена Хачанова
Хачанов, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустил Уимблдон 2022 года вследствие отстранения. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с баном россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA.
Сейчас Хачанов готовится к выступлению на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 июля. В первом раунде пятый сеяный Хачанов встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Также рекомендуем к просмотру видео: «Все победы российских теннисистов над Новаком Джоковичем»
- 17 июля 2022
-
14:34
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18