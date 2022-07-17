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Карен Хачанов потренировался с Карлосом Алькарасом перед стартом турнира в Гамбурге

Карен Хачанов потренировался с Карлосом Алькарасом перед стартом турнира в Гамбурге
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27-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях фото с совместной тренировки с шестым номером рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом.

«Как всегда, приятная и интенсивная тренировка с Карлитосом», — подписал снимок Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Теннисисты готовятся к выступлению на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 июля. В первом раунде пятый сеяный Хачанов встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом, а второму номеру посева Алькарасу предстоит сразиться с представителем Германии Николой Куном.

Отметим, что на прошедшем «Ролан Гаррос» 19-летний Алькарас (6) уверенно обыграл Хачанова (21) со счётом 6:1, 6:4, 6:4. Это произошло в 1/8 финала соревнований.

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