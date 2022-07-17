Франсиско Серундоло впервые выиграл турнир ATP
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыграл своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP).
Серундоло одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Себастьяна Баэса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 10. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.
По пути к титулу Франсиско обыграл Педру Соузу (Португалия), Каспера Рууда (Норвегия), Аслана Карацева (Россия), Пабло Карреньо-Бусту (Испания).
Призовой фонд турнира составил € 534 555.
Следующий турнир аргентинца будет в Гамбурге.
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