Франсиско Серундоло впервые выиграл турнир ATP

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыграл своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP).

Серундоло одержал победу со счётом 7:6 (7:4), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 49 минут. На счету Себастьяна Баэса один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 10. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.

По пути к титулу Франсиско обыграл Педру Соузу (Португалия), Каспера Рууда (Норвегия), Аслана Карацева (Россия), Пабло Карреньо-Бусту (Испания).

Призовой фонд турнира составил € 534 555.

Следующий турнир аргентинца будет в Гамбурге.