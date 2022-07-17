Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир в Будапеште
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Американская теннисистка Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале сербку Александру Крунич.
Бернарда одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Крунич три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных. Бернарда Пера дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.
На пути к трофею Бернарда обыграла Анну Бондарь (Венгрия), Элизабетту Коччаретто (Италия), Александру Саснович (Беларусь), Марину Бассольс Риберу (Испания).
В этом турнире участвовала российская теннисистка Камилла Рахимова, которая дошла до второго круга.
Призовой фонд турнира составил € 203 024.
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