Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир в Будапеште

Американская теннисистка Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале сербку Александру Крунич.

Бернарда одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Крунич три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных. Бернарда Пера дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

На пути к трофею Бернарда обыграла Анну Бондарь (Венгрия), Элизабетту Коччаретто (Италия), Александру Саснович (Беларусь), Марину Бассольс Риберу (Испания).

В этом турнире участвовала российская теннисистка Камилла Рахимова, которая дошла до второго круга.

Призовой фонд турнира составил € 203 024.