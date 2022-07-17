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Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир в Будапеште

Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир в Будапеште
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Американская теннисистка Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале сербку Александру Крунич.

Бернарда одержала победу со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. На счету Крунич три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести возможных. Бернарда Пера дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

На пути к трофею Бернарда обыграла Анну Бондарь (Венгрия), Элизабетту Коччаретто (Италия), Александру Саснович (Беларусь), Марину Бассольс Риберу (Испания).

В этом турнире участвовала российская теннисистка Камилла Рахимова, которая дошла до второго круга.

Призовой фонд турнира составил € 203 024.

Будапешт. Финал
17 июля 2022, воскресенье. 16:05 МСК
Александра Крунич
105
Сербия
Александра Крунич
А. Крунич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Бернарда Пера
130
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Комментарии
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