Серундоло — восьмой игрок, завоевавший дебютный титул ATP в 2022 году

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP), в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыгравший своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP), стал восьмым игроком в 2022 году, которому удалось завоевать дебютный в карьере титул ATP.



Ранее первые трофеи выиграли Танаси Коккинакис (Аделаида); Александр Бублик (Монпелье); Феликс Оже-Альяссим (Роттердам); Педро Мартинес (Сантьяго); Хольгер Руне (Мюнхен); Себастьян Баэс (Эшторил); Тим ван Рейтховен (Хертогенбосх).



Напомним, продолжительность финального матча составила 1 час 49 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.



По пути к титулу Франсиско обыграл Педру Соузу (Португалия), Каспера Рууда (Норвегия), Аслана Карацева (Россия), Пабло Карреньо-Бусту (Испания).

Новость по теме Франсиско Серундоло впервые выиграл турнир ATP