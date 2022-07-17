Серундоло — восьмой игрок, завоевавший дебютный титул ATP в 2022 году

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP), в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыгравший своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP), стал восьмым игроком в 2022 году, которому удалось завоевать дебютный в карьере титул ATP.
Ранее первые трофеи выиграли Танаси Коккинакис (Аделаида); Александр Бублик (Монпелье); Феликс Оже-Альяссим (Роттердам); Педро Мартинес (Сантьяго); Хольгер Руне (Мюнхен); Себастьян Баэс (Эшторил); Тим ван Рейтховен (Хертогенбосх).
Напомним, продолжительность финального матча составила 1 час 49 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.
По пути к титулу Франсиско обыграл Педру Соузу (Португалия), Каспера Рууда (Норвегия), Аслана Карацева (Россия), Пабло Карреньо-Бусту (Испания).
- 17 июля 2022
-
17:56
-
17:55
-
17:19
-
15:58
-
15:41
-
14:34
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33
-
15:32
-
14:19
-
14:06
-
13:26
-
13:18
-
12:08
-
12:06
-
11:27
-
11:08
-
10:54
-
10:33