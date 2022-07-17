Онс Жабер показала новую подаренную машину

Финалистка Уимблдона-2022, теннисистка из Туниса Онс Жабер показала новую машину, которую ей подарили Haval. Она является амбассадором этой марки.

«Спасибо за поддержку», — написала Онс Жабер у себя в социальных сетях.

Фото: из социальных сетей Онс Жабер

«В тёплой атмосфере празднуем блестящий поход Онс Жабер на Уимблдоне-2022, подарив ей новую модель Haval», — написали представители компании у себя в социальных сетях.

Напомним, в главном матче Уимблдона-2022 Жабер уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной со счётом 6:3, 2:6, 2:6. Жабер отметила великолепную игру соперницы в этой встрече. Отметим, что для обеих теннисисток это был первый в карьере финал турнира «Большого шлема».

Призовой фонд составил рекордные £ 40 350 000.