Серундоло прокомментировал первый триумф на турнирах ATP

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP) прокомментировал свой первый титул на турнирах ATP. Он обыграл соотечественника Себастьяна Баэса в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) со счётом 7:6 (7:4), 6:2.
«Это потрясающе. Прежде всего я хочу отметить Себастьяна Баэса, но не только его игру на этой неделе. Ты играешь потрясающе с прошлого года.
Выиграть титул — многое значит. Поскольку, когда вы ребёнок, вы представляете себя играющим в этих турнирах и финалах. Когда я проиграл финал в Буэнос-Айресе, мне было грустно, потому что я был дома и так проиграл, но я многому научился тогда. Я использовал этот опыт сегодня, и думаю, что провёл отличный матч, отличную неделю», — приводит слова Серундоло пресс-служба ATP.
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