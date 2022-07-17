Пера стала третьим в сезоне игроком из квалификации, выигравшим турнир WTA

130-я ракетка мира, Американская теннисистка Бернарда Пера выиграла грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште (Венгрия), обыграв в финале сербку Александру Крунич, которая занимает 105-е место. Она переиграла соперницу в двух сетах – 6:3, 6:3.
Американка отобралась на турнир через квалификацию и стала победителем турнира. Таким образом, она стала третьей теннисисткой в сезоне, кому удалось пройти через квалификацию и выиграть турнир серии WTA.
Ранее это удалось сделать Татьяне Марии в Боготе и Анастасии Потаповой в Стамбуле.
Кроме того, она стала четвёртым игроком, кто сумел в этом году завоевать дебютный титул WTA.
На пути к трофею Бернарда обыграла Анну Бондарь (Венгрия), Элизабетту Коччаретто (Италия), Александру Саснович (Беларусь), Марину Бассольс Риберу (Испания).
Призовой фонд турнира составил € 203 024.
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