Пера — о первом титуле WTA: я всё ещё шокирована тем, как всё получилось

130-я ракетка мира, американская теннисистка Бернарда Пера, выигравшая грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште, поделилась эмоциями от победы. Это первый трофей теннисистки на уровне WTA.



«Это всё ещё так ошеломляет. Я всё ещё немного шокирована тем, как всё получилось, но чувствовала, что сыграла в хороший теннис, и я так рада победе.



Крунич подтолкнула меня к тому, чтобы провести отличный матч. Она отличный игрок, и, я думаю, на прошлой неделе она тоже чувствовала себя прекрасно. Снаружи это выглядело легко, но изнутри всё было не так просто. Она также быстро играет, так что я должна была быть быстрой на корте и должна была взять контроль над розыгрышами на ранней стадии матча. Я счастлива, что смогла это сделать», – цитирует Перу официальный сайт WTA.