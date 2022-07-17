Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Пера — о первом титуле WTA: я всё ещё шокирована тем, как всё получилось

Пера — о первом титуле WTA: я всё ещё шокирована тем, как всё получилось
Комментарии

130-я ракетка мира, американская теннисистка Бернарда Пера, выигравшая грунтовый турнир категории WTA-250 в Будапеште, поделилась эмоциями от победы. Это первый трофей теннисистки на уровне WTA.

«Это всё ещё так ошеломляет. Я всё ещё немного шокирована тем, как всё получилось, но чувствовала, что сыграла в хороший теннис, и я так рада победе.

Крунич подтолкнула меня к тому, чтобы провести отличный матч. Она отличный игрок, и, я думаю, на прошлой неделе она тоже чувствовала себя прекрасно. Снаружи это выглядело легко, но изнутри всё было не так просто. Она также быстро играет, так что я должна была быть быстрой на корте и должна была взять контроль над розыгрышами на ранней стадии матча. Я счастлива, что смогла это сделать», – цитирует Перу официальный сайт WTA.

Поделиться
Теги Теннис WTA WTA •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: WTA

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022