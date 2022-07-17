Дарья Касаткина проиграла в первом круге турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Дарья Касаткина вылетела в первом круге грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), проиграв чешке Катержине Синяковой.
Синякова обыграла Касаткину со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, пять реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных. Синякова трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге чешская теннисистка встретится представительницей Бразилии Лаурой Пигосси, которая, в свою очередь, обыграла австрийку Реку-Луцу Яни со счётом 1:6, 6:3, 6:4.
Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался сегодня, 17 июля, а завершится 23 июля.
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