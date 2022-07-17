Голландец Грикспор одержал 30 подряд побед на «челленджерах»

47-я ракетка мира, голландский теннисист Таллон Грикспор одержал 30-ю подряд победу на турнирах категории «челленджер».



В финале турнира в Амерсфорте Грикспор обыграл Роберто Карбальес-Баэну и выиграл титул. В этом матче Грикспор отдал сопернику только три гейма – 6:1, 6:2.



Отметим, что в прошлом году голландец выиграл семь титулов на турнирах категории «челленджер».



Последнее поражение Грикспор потерпел в рамках Уимблдона-2022 от испанца Карлоса Алькараса.



Напомним, этот «челленджер» стал для голландца первым в 2022 году. По ходу турнира он одержал пять побед.



Следующий турнир, в котором спортсмен примет участие, турнир категории ATP в Гамбурге. Первый матч он проведёт 19 июля с датчанином Хольгером Руне.