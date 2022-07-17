Голландец Грикспор одержал 30 подряд побед на «челленджерах»
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47-я ракетка мира, голландский теннисист Таллон Грикспор одержал 30-ю подряд победу на турнирах категории «челленджер».
В финале турнира в Амерсфорте Грикспор обыграл Роберто Карбальес-Баэну и выиграл титул. В этом матче Грикспор отдал сопернику только три гейма – 6:1, 6:2.
Отметим, что в прошлом году голландец выиграл семь титулов на турнирах категории «челленджер».
Последнее поражение Грикспор потерпел в рамках Уимблдона-2022 от испанца Карлоса Алькараса.
Напомним, этот «челленджер» стал для голландца первым в 2022 году. По ходу турнира он одержал пять побед.
Следующий турнир, в котором спортсмен примет участие, турнир категории ATP в Гамбурге. Первый матч он проведёт 19 июля с датчанином Хольгером Руне.
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