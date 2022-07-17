Стефанос Циципас сыграл в аэрохоккей во время своего отпуска

Четвертая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас играет в аэрохоккей во время отпуска в Закинтосе (Греция).
После игры греческий теннисист прогулялся по городу. В ходе прогулки он общался и фотографировался с фанатами.
Напомним, на Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего раунда. Греческий спортсмен потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 3:6, 6:7 (7:9). Кирьос впоследствии дошёл до финала, где проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
Следующим турниром грека должен стать Мастерс в Монреале (Канада), который будет проходить с 7 по 14 августа.
В этом году Циципас успел выиграть два турнира: Мастерс в Монте-Карло (Монако) и травяной турнир на Мальорке (Испания).
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