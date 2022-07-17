Серундоло бросил ракетку для празднования победы, но мяч попал в неё до касания земли

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыграл своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP). В последнем розыгрыше Серундоло увидел, что мяч уходит в аут и начал праздновать победу – бросил ракетку на землю. В этот момент мяч, улетавший в аут, попал точно в ракетку. Таким образом, мяч ушёл в аут от Серундоло. Однако судьи не обратили на это внимание и засчитали ему очко.
Напомним, он стал восьмым игроком в 2022 году, которому удалось завоевать дебютный в карьере титул ATP.
Напомним, продолжительность финального матча составила 1 час 49 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.
- 17 июля 2022
-
22:44
-
22:35
-
21:28
-
21:25
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
19:29
-
19:14
-
18:58
-
17:56
-
17:55
-
17:19
-
15:58
-
15:41
-
14:34
-
13:39
-
13:26
-
12:42
-
11:25
-
10:11
-
09:38
-
00:41
-
00:25
- 16 июля 2022
-
19:56
-
19:11
-
18:14
-
17:59
-
17:20
-
17:00
-
16:28
-
15:58
-
15:51
-
15:33