Серундоло бросил ракетку для празднования победы, но мяч попал в неё до касания земли

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло (39-й в рейтинге ATP) в финале грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция) обыграл своего соотечественника Себастьяна Баэса (34-й в рейтинге ATP). В последнем розыгрыше Серундоло увидел, что мяч уходит в аут и начал праздновать победу – бросил ракетку на землю. В этот момент мяч, улетавший в аут, попал точно в ракетку. Таким образом, мяч ушёл в аут от Серундоло. Однако судьи не обратили на это внимание и засчитали ему очко.

Напомним, он стал восьмым игроком в 2022 году, которому удалось завоевать дебютный в карьере титул ATP.



Напомним, продолжительность финального матча составила 1 час 49 минут. Серундоло один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из 11.