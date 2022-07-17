Маркета Вондроушова вышла замуж. Часть церемонии прошла на теннисном корте

23-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова вышла замуж и уже успела показать фотографии с торжества, а также изменить фамилию в своих социальных сетях. Часть свадебного торжества прошла на теннисном корте.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Избранником Маркеты стал Степан Симек. Именно фамилию Симек поставила теннисистка в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Фото: из личного архива Маркеты Вондроушовой

Маркета Вондроушова является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, а именно Открытого чемпионата Франции 2019 года. В финале чешка проиграла австралийке Эшли Барти со счётом 6:1, 6:3. Также Вондроушова является серебряным призёром Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) в одиночном разряде и победительницей одного турнира WTA и семи турниров ITF.

Наивысшая строчка в рейтинге WTA — 14-я (2019 год).