Элина Аванесян прошла квалификацию на турнир в Палермо и узнала соперницу по 1-му кругу
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Россиянка Элина Аванесян пробилась через квалификацию в основную сетку турнира WTA в Палермо (Италия) и узнала соперницу по первому кругу. Ей стала итальянка Мартина Тревизан, посеянная под первым номером.
На данный момент Аванесян занимает 133-е место в рейтинге WTA. Тревизан располагается на 26-й строчке. Это её лучший результат в карьере.
По ходу квалификации Аванесян обыграла Нурию Бранкаччо и Каролину Алвес.
С полной сеткой турнира можно познакомиться на «Чемпионате».
Среди россиянок наивысшую позицию в рейтинге занимает Дарья Касаткина, идущая на 12-й строчке. Вторая ракетка России – Вероника Кудерметова (19-я в рейтинге). Тройку замыкает Екатерина Александрова (29-я).
Отметим, в Палермо из россиянок сыграет только одна теннисистка.
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