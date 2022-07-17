Элина Аванесян прошла квалификацию на турнир в Палермо и узнала соперницу по 1-му кругу

Россиянка Элина Аванесян пробилась через квалификацию в основную сетку турнира WTA в Палермо (Италия) и узнала соперницу по первому кругу. Ей стала итальянка Мартина Тревизан, посеянная под первым номером.



На данный момент Аванесян занимает 133-е место в рейтинге WTA. Тревизан располагается на 26-й строчке. Это её лучший результат в карьере.



По ходу квалификации Аванесян обыграла Нурию Бранкаччо и Каролину Алвес.

С полной сеткой турнира можно познакомиться на «Чемпионате».

Среди россиянок наивысшую позицию в рейтинге занимает Дарья Касаткина, идущая на 12-й строчке. Вторая ракетка России – Вероника Кудерметова (19-я в рейтинге). Тройку замыкает Екатерина Александрова (29-я).

Отметим, в Палермо из россиянок сыграет только одна теннисистка.