«Это тебе не казино, ****** рот». Бублик эмоционально обратился к себе в финале с Кресси

Казахстанский теннисист, 42-я ракетка мира Александр Бублик во время финального матча с американцем Максимом Кресси (занимает 41-ю строчку в рейтинге ATP) эмоционально выкрикнул после одного из эпизодов.



«Это тебе не казино, ****** рот», – выкрикнул себе Бублик между розыгрышами.



На момент написания новости идёт третий сет, в котором Кресси ведёт 6:5. При счёте 40:30 в пользу Бублика на его подаче в матче взят медицинский перерыв.

Напомним, Александр уверенно выиграл первый сет, а во втором вёл 3:0 и уступил 3:6.

По ходу турнира казахстанский теннисист обыграл Джека Сока, Энди Маррея и Джэйсона Каблера.

Призовой фонд соревнований в Ньюпорте превышает $ 590 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.