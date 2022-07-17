«Это тебе не казино, ****** рот». Бублик эмоционально обратился к себе в финале с Кресси
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Казахстанский теннисист, 42-я ракетка мира Александр Бублик во время финального матча с американцем Максимом Кресси (занимает 41-ю строчку в рейтинге ATP) эмоционально выкрикнул после одного из эпизодов.
«Это тебе не казино, ****** рот», – выкрикнул себе Бублик между розыгрышами.
На момент написания новости идёт третий сет, в котором Кресси ведёт 6:5. При счёте 40:30 в пользу Бублика на его подаче в матче взят медицинский перерыв.
Напомним, Александр уверенно выиграл первый сет, а во втором вёл 3:0 и уступил 3:6.
По ходу турнира казахстанский теннисист обыграл Джека Сока, Энди Маррея и Джэйсона Каблера.
Призовой фонд соревнований в Ньюпорте превышает $ 590 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.
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