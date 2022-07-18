Карен Хачанов и Аслан Карацев отыграли места в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Карен Хачанов и Аслан Карацев поднялись в списке. Хачанов переместился с 27-го места на 26-е, Карацев — с 40-го на 37-е.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, Даниил Медведев. Андрей Рублёв идёт восьмым.

Рейтинг ATP. 18 июля

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850.

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165.

4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5045.

5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4890.

6 (6). Карлос Алькарас (Испания) — 4845.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 4770.

8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3540.

9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445.

10 (10). Янник Синнер (Италия) — 3185…

26 (27). Карен Хачанов (Россия) — 1440…

37 (40). Аслан Карацев (Россия) — 1103…

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