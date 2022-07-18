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Андрей Рублёв поднялся в Чемпионской гонке ATP и приблизился к Даниилу Медведеву

Андрей Рублёв поднялся в Чемпионской гонке ATP и приблизился к Даниилу Медведеву
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ATP опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисистов в мужском одиночном разряде. В первой десятке произошло одно изменение: Андрей Рублёв, заработавший 90 очков за неделю, обогнал канадца Феликса Оже-Альяссима и вышел на седьмое место. Теперь он на 205 очков отстаёт от Даниила Медведева, занимающего шестое место.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль.

Чемпионская гонка ATP. 18 июля
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 5620 очков.
2 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 3965.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 3820.
4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 3065.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 2700.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 2575.
7 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 2370.
8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2365.
9 (9). Тейлор Фритц (США) — 2060.
10 (10). Новак Джокович (Сербия) — 1970…
27 (23). Карен Хачанов (Россия) — 990…
53 (61). Аслан Карацев (Россия) — 580…

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