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Анастасия Потапова поднялась на 14 мест в Чемпионской гонке WTA

Анастасия Потапова поднялась на 14 мест в Чемпионской гонке WTA
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WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, дошедшая до полуфинала турнира в Лозанне, отыграла сразу 14 мест и стала 47-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек. Дарья Касаткина идёт шестой, Вероника Кудерметова — девятой.

Чемпионская гонка WTA. 18 июля
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.
3 (3). Кори Гауфф (США) — 2262.
4 (4). Джессика Пегула (США) — 2232.
5 (5). Мария Саккари (Греция) — 2182.
6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2071.
7 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2008.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.
10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757.
17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…
47 (61). Анастасия Потапова (Россия) — 609…

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