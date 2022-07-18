Анастасия Потапова поднялась на 14 мест в Чемпионской гонке WTA

WTA опубликовала обновлённую версию Чемпионской гонки теннисисток в женском одиночном разряде. Россиянка Анастасия Потапова, дошедшая до полуфинала турнира в Лозанне, отыграла сразу 14 мест и стала 47-й.

Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек. Дарья Касаткина идёт шестой, Вероника Кудерметова — девятой.

Чемпионская гонка WTA. 18 июля

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 7290 очков.

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 2990.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 2262.

4 (4). Джессика Пегула (США) — 2232.

5 (5). Мария Саккари (Греция) — 2182.

6 (6). Дарья Касаткина (Россия) — 2071.

7 (7). Паула Бадоса (Испания) — 2008.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1876.

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 1783.

10 (10). Даниэль Коллинз (США) — 1757.

17 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 1316…

47 (61). Анастасия Потапова (Россия) — 609…

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