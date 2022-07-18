Мария Шарапова показала, как выглядит через две с половиной недели после родов. Фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок, сделанный в горах.

1 июля 35-летняя Шарапова стала мамой. Об этом стало известно в минувшие выходные.

«Первый горный поход за долгое время. На высоте. Не рекомендую», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива марии шараповой

Напомним, жених Шараповой — британский предприниматель Алекс Гилкс.

За время карьеры Мария Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.

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