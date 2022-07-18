Карен Хачанов и Карлос Алькарас описали друг друга одним словом

26-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и шестой номер рейтинга ATP испанец Карлос Алькарас обменялись короткими комментариями в соцсетях. Они описали друг друга одним словом. Ранее Хачанов выложил фото с совместной тренировки с Алькарасом.

«Зверюга!» — написал Карлос в комментариях.

«Машина», — ответил Карен.

Фото: из личного архива карена хачанова

Теннисисты готовятся к выступлению на грунтовом турнире категории ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 июля. В первом раунде пятый сеяный Хачанов встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом, а второму номеру посева Алькарасу предстоит сразиться с представителем Германии Николой Куном.

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