Арина Соболенко выложила селфи после массажа. Фото

Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила селфи, которое она сделала после массажа.
«После массажа», — подписала она снимок.
Фото: из личного архива арины соболенко
Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустила Уимблдон 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходит без начисления рейтинговых баллов — такое решение приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
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