Джон Макинрой: не спрашивайте, станет ли Радукану хорошим игроком. Она уже великий игрок

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой поделился мнением о 10-й ракетке мира, 19-летней британской теннисистке Эмме Радукану, которая в 2021 году сенсационно выиграла Открытый чемпионат США, когда ей было 18 лет.

«Не спрашивайте, станет ли Радукану хорошим игроком. Она уже великий игрок. Никто не выиграет мэйджор, не будучи великим игроком. Надеюсь, она верит в себя. Но с тех пор для неё многое изменилось», — приводит слова Макинроя Eurosport.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Эмма Радукану проиграла во втором круге. Она проиграла Каролин Гарсии (Франция) со счётом 3:6, 3:6.

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