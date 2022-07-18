Медведев рассказал, что ему нравится в его новой ракетке. Даниил первым получил новинку

Лидер рейтинга ATP, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей обновлённой ракетке от одного из французских брендов. Медведев уже играет обновлённой ракеткой, дизайн которой официально представят первого августа. Другие теннисисты, играющие ракетками этого производителя, перейдут на новинку в январе 2023 года.

«Что мне действительно нравится в этой ракетке, так это то, что она идеально сбалансирована. Мне нравится переходить от обороны к атаке, и у меня чувство, что с этой ракеткой мне прекрасно это удаётся», — приводит слова Даниила Медведева Forbes.

Напомним, Медведев, как и другие российские и белорусские теннисисты, пропустил Уимблдон 2022 года. Победу в мужском турнире одержал Новак Джокович.

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