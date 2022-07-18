Медведев рассказал, что ему нравится в его новой ракетке. Даниил первым получил новинку

Лидер рейтинга ATP, российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей обновлённой ракетке от одного из французских брендов. Медведев уже играет обновлённой ракеткой, дизайн которой официально представят первого августа. Другие теннисисты, играющие ракетками этого производителя, перейдут на новинку в январе 2023 года.
«Что мне действительно нравится в этой ракетке, так это то, что она идеально сбалансирована. Мне нравится переходить от обороны к атаке, и у меня чувство, что с этой ракеткой мне прекрасно это удаётся», — приводит слова Даниила Медведева Forbes.
Напомним, Медведев, как и другие российские и белорусские теннисисты, пропустил Уимблдон 2022 года. Победу в мужском турнире одержал Новак Джокович.
Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:
- 18 июля 2022
-
12:14
-
11:33
-
11:01
-
10:41
-
10:02
-
08:22
-
08:17
-
07:48
-
07:43
-
07:33
-
07:27
-
00:48
-
00:23
-
00:03
- 17 июля 2022
-
23:56
-
23:47
-
23:12
-
22:44
-
22:35
-
21:28
-
21:25
-
20:52
-
20:40
-
20:27
-
20:21
-
19:29
-
19:14
-
18:58
-
17:56
-
17:55
-
17:19
-
15:58
-
15:41
-
14:34
-
13:39