Ник Кирьос рассказал о послании от популярного рэпера перед финалом Уимблдона с Джоковичем
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, какое сообщение прислал ему популярный британский рэпер Stormzy в преддверии финала Уимблдона. Напомним, в решающем матче турнира Кирьос проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Новаку Джоковичу.
«Ник, мы болеем за тебя, мой мальчик. Давай, я тут за тебя», — говорит рэпер в видео, которое Кирьос выложил в соцсетях.
«Stormzy, брат, я сделал всё, что в моих силах», — подписал видео австралиец.
Выход в финал Уимблдона — пока высшее достижение 27-летнего Кирьоса на ТБШ. Что касается 35-летнего Джоковича, то он лишь на один титул ТБШ отстаёт от Рафаэля Надаля, который 22 раза выигрывал мэйджоры.
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