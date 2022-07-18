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Анна Калинская проиграла первый сет 1:6 и отказалась от борьбы в первом круге в Гамбурге

Анна Калинская проиграла первый сет 1:6 и отказалась от борьбы в первом круге в Гамбурге
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Российская теннисистка Анна Калинская отказалась от продолжения борьбы в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Калинская, занимающая 70-е место в рейтинге WTA, проиграла первый сет польке Магдалене Фрех (84) со счётом 1:6, после чего снялась с матча. Продолжительность противостояния составила 29 минут.

Калинская ни разу не подала навылет, сделала одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трёх (33%). На счету её соперницы три эйса, ни одной ошибки на подаче и три использованных брейк-пойнта из трёх (100%).

Во втором круге грунтового турнира в Гамбурге Магдалена Фрех сразится либо с чемпионкой «Ролан Гаррос» 2021 года Барборой Крейчиковой, либо со 161-й ракеткой мира Сюзан Ламенс из Нидерландов.

Турнирная сетка
Гамбург (ж). 1-й круг
18 июля 2022, понедельник. 12:10 МСК
Анна Калинская
70
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 1
Rt
1 2 3
         
1 		   
6 		   
         
Магдалена Фрех
84
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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