Рафаэль Надаль решил сыграть на «Мастерсе» в Монреале

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль решил выступить на «Мастерсе» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа. Об этом стало известно со слов директора турнира Эжена Лапьера.
«Он (Надаль. — Прим. «Чемпионата») забронировал номер в гостинице и попросил нас прислать ему ящик с мячами, которые мы используем для турнира. Он должен вернуться к тренировкам в понедельник», — приводит слова Лапьера Tennis 365.
Напомним, действующим победителем «Мастерса» в Монреале, также известного как Открытый чемпионат Канады, является россиянин Даниил Медведев. В финале 2021 года, когда турнир проходил в Торонто, он обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Надаль пять раз выигрывал эти соревнования.
Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:
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