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Оксана Селехметьева уступила в первом круге в Гамбурге, проиграв второй сет 0:6

Оксана Селехметьева уступила в первом круге в Гамбурге, проиграв второй сет 0:6
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Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 177-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Её соперницей была 107-я ракетка мира Мисаки Дои (Япония). Селехметьева проиграла встречу со счётом 6:7 (10:12), 0:6. Продолжительность противостояния составила ровно два часа.

Селехметьева выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Российская спортсменка реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 14 (процент реализации составил 7%). Что касается Дои, то у неё одна подача навылет, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%).

Во втором круге Мисаки Дои сыграет с победительницей встречи Тамара Корпач — Андреа Петкович (обе — Германия).

Турнирная сетка
Гамбург (ж). 1-й круг
18 июля 2022, понедельник. 12:10 МСК
Мисаки Дои
107
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 12 		6  
6 10 		0  
         
Оксана Селехметьева
177
Россия
Оксана Селехметьева
О. Селехметьева
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