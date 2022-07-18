Оксана Селехметьева уступила в первом круге в Гамбурге, проиграв второй сет 0:6

Российская теннисистка Оксана Селехметьева, занимающая 177-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение в матче первого круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Её соперницей была 107-я ракетка мира Мисаки Дои (Япония). Селехметьева проиграла встречу со счётом 6:7 (10:12), 0:6. Продолжительность противостояния составила ровно два часа.

Селехметьева выполнила два эйса и допустила четыре двойные ошибки. Российская спортсменка реализовала лишь 1 брейк-пойнт из 14 (процент реализации составил 7%). Что касается Дои, то у неё одна подача навылет, семь ошибок на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти (80%).

Во втором круге Мисаки Дои сыграет с победительницей встречи Тамара Корпач — Андреа Петкович (обе — Германия).