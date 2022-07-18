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Серундоло рассказал, как ему помог матч с Надалем на Уимблдоне

Серундоло рассказал, как ему помог матч с Надалем на Уимблдоне
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло прокомментировал победу на турнире в Бостаде (Швеция). Серундоло признался, что важную роль сыграл матч первого круга Уимблдона с испанцем Рафаэлем Надалем. Эта встреча закончилась победой Надаля.

«Тот матч мне сильно помог. Выйти на центральный корт Уимблдона при полных трибунах и сыграть с Рафой, контролировать эмоции и не испугаться. Всё это очень помогло. Я понял, что могу сыграть хорошо где угодно.

Тогда я убедился, что готов к любым испытаниям. Я смог перевести игру в четвёртый сет, имел шансы на пятый. На предыдущих травяных турнирах я проигрывал матчи в упорном третьем сете. Это меня злило. Но затем, проанализировав матч с холодной головой, мы поняли, что я отлично справляюсь», — цитирует Серундоло La Nacion.

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