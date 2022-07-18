Касаткина объявила о нетрадиционной ориентации и сообщила, что у неё есть девушка

Первая ракетка России Дарья Касаткина объявила о нетрадиционной сексуальной ориентации. По словам спортсменки, у неё есть девушка.

«Что я сейчас чувствую, когда говорю на камеру о нетрадиционной ориентации? Да всё нормально, мне даже прикольно. Какой-то адреналин, да. Есть ли у меня девушка? Да, сейчас есть.

Когда эта тема перестанет быть запретной в России. Я даже не знаю», — сказала Касаткина на YouTube-канале Вити Кравченко.

Ранее Касаткина уступила в матче первого круга турнира в Гамбурге (Германия) чешке Катержине Синяковой.

Чешка обыграла Касаткину со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, пять реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных. Синякова трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.