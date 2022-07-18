Российский теннисист Котов уступил в квалификации турнира в Гштааде

Российский теннисист Павел Котов не смог выйти в основную сетку турнира в Гштааде (Швейцария). В матче финальной стадии квалификации грунтового турнира он уступил перуанцу Хуану Пабло Варильясу.

Матч завершился со счётом 6:4, 6:1. Соперники провели на корте 1 час 41 минуту. 117-я ракетка мира Котов четырежды подал навылет, допустил девять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Варильяс, занимающий 115-е место в рейтинге ATP, сделал четыре эйса, реализовал четыре брейк-пойнта из 11 и допустил одну двойную ошибку.

Таким образом, российский теннисист остановился в шаге от выступления в основной сетке турнира.

Теннис. ATP-250. Гштаад (Швейцария). Квалификация, финал

Павел Котов (Россия) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) — 4:6, 1:6.